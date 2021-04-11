В Казани открылась первая в России школа танцев на шесте для мусульманок. Как сообщает телеканал "Татарстан 24", её основали танцовщица Лейсан Даулетова и её муж — магистр шариатских наук, богослов Абдулазиз Даулятшин.

"Мы занимаемся спортом в первую очередь для своего здоровья, а не всеобщего обозрения. Всё начинается с себя. Некоторым девушкам не хватает раскрепощённости, но это не имеет отношения к стриптизу. Это изначально пошлое название. Мы занимаемся не стриптизом, а pole exot — это плавные движения с пилоном. Мы не раздеваемся и не трогаем себя в интимных местах, а просто учимся красиво двигаться", — подчеркнула Лейсан.

В свою очередь Абдулазиз добавил, что лучше всего для мужчины — счастье его женщины.

"Тем более у них всё в закрытой форме происходит, сами девочки закрываются, они танцуют, расслабляются, качают пресс, качают спину и несут хорошие эмоции к себе домой", — отметил богослов.

В школе действует ряд ограничений. Нельзя снимать себя и других учениц, включать музыку с нецензурными словами. Жалюзи во время занятий закрыты. Также в школе запрещено появляться мужчинам. В качестве меры предосторожности двери закрывают на замок.

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