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В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Генеральное консульство занимается подготовкой возвращения на родину тела погибшей гражданки РФ.

11 апреля 2021, 10:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/obsidian2021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Obsidian</a></p>

Фото © Twitter / Obsidian

Всем пострадавшим в ДТП в Турции россиянам оказали медпомощь. Об этом сообщает Посольство РФ в республике.

"По ситуации на утро 11 апреля всем российским гражданам, пострадавшим в результате произошедшего вчера утром на трассе Конья – Аксарай дорожно-транспортного происшествия, оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке".

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Под наблюдением находится ещё три человека, но их жизни уже ничего не угрожает. В ближайшее время их выпишут из клиники и перевезут в Анталью.

Тем временем туроператор организовывает транспортировку основной группы туристов, пострадавших в ДТП, к месту отдыха. В свою очередь, генеральное консульство занимается подготовкой возвращения на родину тела погибшей в аварии соотечественницы.

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Напомним, утром 10 апреля туристический автобус с 32 россиянами, следовавший по маршруту Конья – Аксарай, попал в аварию. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением на обледеневшей дороге. Позднее турецкие СМИ сообщили, что в ДТП с автобусом в Турции погибла 43-летняя россиянка Елена Автайкина. Также стало известно, что трое россиян получили ушибы и переломы разной степени тяжести и были госпитализированы. Власти Хакасии, где жила женщина, окажут помощь её родственникам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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