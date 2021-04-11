В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Всем пострадавшим в ДТП в Турции россиянам оказали медпомощь. Об этом сообщает Посольство РФ в республике.

"По ситуации на утро 11 апреля всем российским гражданам, пострадавшим в результате произошедшего вчера утром на трассе Конья – Аксарай дорожно-транспортного происшествия, оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке".

Под наблюдением находится ещё три человека, но их жизни уже ничего не угрожает. В ближайшее время их выпишут из клиники и перевезут в Анталью.

Тем временем туроператор организовывает транспортировку основной группы туристов, пострадавших в ДТП, к месту отдыха. В свою очередь, генеральное консульство занимается подготовкой возвращения на родину тела погибшей в аварии соотечественницы.

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