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В ДНР квалифицировали гибель ребёнка как террористический акт

Пятилетний мальчик погиб в результате сбрасывания украинской армией взрывчатки на жилой дом.

11 апреля 2021, 10:23
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Следственные органы Донецкой Народной Республики квалифицировали гибель ребёнка в посёлке Александровское под городом Енакиево как террористический акт. Об этом в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Возбуждённое уголовное дело касается гибели ребёнка. Ребёнок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт", — сказал он.

Украина впервые использовала турецкие беспилотники в Донбассе

Украина впервые использовала турецкие беспилотники в Донбассе

Напомним, 2 апреля Вооружённые силы Украины произвели обстрел посёлка Александровское. Украинская армия при помощи беспилотника сбросила взрывное устройство на жилые дома. В результате погиб ребёнок.

В ДНР и ЛНР заявили о размещении украинской военной техники в Донбассе

В ДНР и ЛНР заявили о размещении украинской военной техники в Донбассе

Как сообщал Лайф, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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