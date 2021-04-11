В ДНР квалифицировали гибель ребёнка как террористический акт

Следственные органы Донецкой Народной Республики квалифицировали гибель ребёнка в посёлке Александровское под городом Енакиево как террористический акт. Об этом в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Возбуждённое уголовное дело касается гибели ребёнка. Ребёнок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт", — сказал он.

Напомним, 2 апреля Вооружённые силы Украины произвели обстрел посёлка Александровское. Украинская армия при помощи беспилотника сбросила взрывное устройство на жилые дома. В результате погиб ребёнок.

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