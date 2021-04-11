В ДНР квалифицировали гибель ребёнка как террористический акт
Пятилетний мальчик погиб в результате сбрасывания украинской армией взрывчатки на жилой дом.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Следственные органы Донецкой Народной Республики квалифицировали гибель ребёнка в посёлке Александровское под городом Енакиево как террористический акт. Об этом в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Возбуждённое уголовное дело касается гибели ребёнка. Ребёнок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт", — сказал он.
Напомним, 2 апреля Вооружённые силы Украины произвели обстрел посёлка Александровское. Украинская армия при помощи беспилотника сбросила взрывное устройство на жилые дома. В результате погиб ребёнок.
Как сообщал Лайф, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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