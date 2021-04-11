В Госдуме назвали провокатором депутата Европарламента, призвавшего ужесточить санкции против России
Антон Морозов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
В Европе уже все прекрасно понимают бесперспективность дальнейшей конфронтации с Российской Федерацией, отметил депутат Морозов.
Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал призыв главы Европейской народной партии Манфреда Вебера ужесточить санкции против России. В разговоре с RT российский парламентарий отметил, что коллега является провокатором.
Напомним, ранее Вебер заявил, что Россия продолжает "курс опасных провокаций", а также "испытывает Запад" усилением военного присутствия у границы Украины.
"Поскольку в Европе уже все прекрасно понимают бесперспективность дальнейшей конфронтации с Российской Федерацией", — сказал Морозов.
Депутат подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть урегулирован исключительно мирным путём, а военное решение в данном вопросе исключается.
"Поэтому как раз сейчас международное сообщество, особенно в Европе, должно сплотиться и оказать необходимое давление на киевский режим для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации военной напряжённости в Донбассе", — резюмировал парламентарий.
Минюст США одобрил два пакета санкций против "Северного потока – 2". В Госдуме после этого заявили о необходимости симметричного ответа.