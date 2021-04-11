В Госдуме назвали провокатором депутата Европарламента, призвавшего ужесточить санкции против России

В Европе уже все прекрасно понимают бесперспективность дальнейшей конфронтации с Российской Федерацией, отметил депутат Морозов.

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал призыв главы Европейской народной партии Манфреда Вебера ужесточить санкции против России. В разговоре с RT российский парламентарий отметил, что коллега является провокатором.

Напомним, ранее Вебер заявил, что Россия продолжает "курс опасных провокаций", а также "испытывает Запад" усилением военного присутствия у границы Украины.

"Поскольку в Европе уже все прекрасно понимают бесперспективность дальнейшей конфронтации с Российской Федерацией", — сказал Морозов.

Депутат подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть урегулирован исключительно мирным путём, а военное решение в данном вопросе исключается.