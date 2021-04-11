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Песков рассказал, о чём будет послание Путина Федеральному собранию

Как сообщалось ранее, мероприятие состоится через десять дней — 21 апреля.

11 апреля 2021, 10:41
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ будет посвящено постковидному выходу из кризиса. Также глава государства коснётся вопроса мер социальной поддержки. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1" отметил, что сейчас идёт период выхода из ковидного кризиса и непонятно, насколько быстро это будет происходить.

"Очевидно, что так или иначе об этом пойдёт речь в послании. Какие-то системные меры поддержки", — заявил Песков.

Он также добавил, что проседание от коронакризиса в экономике и других сферах необходимо компенсировать. Причём не делать это просто так, а переходить к развитию.

В преддверии послания: Путин проинспектировал, как выполняются его поручения предыдущих лет

В преддверии послания: Путин проинспектировал, как выполняются его поручения предыдущих лет

Ранее сообщалось, что Путин начал подготовку Послания Федеральному собранию. Глава государства уточнил, что работа идёт как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. В этом году обращение главы государства сдвинули по времени — СМИ называли разные даты, но в Кремле их не подтверждали. Окончательная дата — 21 апреля — была названа только 5 апреля.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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