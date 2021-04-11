Песков рассказал, о чём будет послание Путина Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ будет посвящено постковидному выходу из кризиса. Также глава государства коснётся вопроса мер социальной поддержки. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1" отметил, что сейчас идёт период выхода из ковидного кризиса и непонятно, насколько быстро это будет происходить.

"Очевидно, что так или иначе об этом пойдёт речь в послании. Какие-то системные меры поддержки", — заявил Песков.

Он также добавил, что проседание от коронакризиса в экономике и других сферах необходимо компенсировать. Причём не делать это просто так, а переходить к развитию.

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