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Кремль: Россия привыкла, что США скупятся на адекватные оценки в её отношении

Речь идёт о совсем субъективных оценках, которые зачастую противоречат реальному положению дел, отметил Дмитрий Песков.

11 апреля 2021, 11:13
<p>Фото © ТАСС/Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Россия привыкла, что США скупы на адекватные оценки в её отношении. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вашингтон в целом скуп на какие-либо, я бы сказал, адекватные и объективные оценки в отношении Российской Федерации. Поэтому речь идёт о совсем субъективных оценках, которые зачастую противоречат реальному положению дел", — отметил Песков и добавил, что Москва к этому привыкла.

Главы Госдепа и британского МИД обвинили Россию в провокациях

Главы Госдепа и британского МИД обвинили Россию в провокациях

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у конгресса 715 миллиардов долларов на сдерживание России и Китая. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту новость, отметила, что Белый дом объявил цену русофобии и синофобии.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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