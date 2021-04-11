Кремль: Россия привыкла, что США скупятся на адекватные оценки в её отношении

Россия привыкла, что США скупы на адекватные оценки в её отношении. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вашингтон в целом скуп на какие-либо, я бы сказал, адекватные и объективные оценки в отношении Российской Федерации. Поэтому речь идёт о совсем субъективных оценках, которые зачастую противоречат реальному положению дел", — отметил Песков и добавил, что Москва к этому привыкла.