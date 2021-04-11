ФМБА получило патент на препарат для лечения коронавируса "Мир-19"
Лекарство было разработано по поручению главы ФМБА РФ Вероники Скворцовой. Оно употребляется по принципу ингаляции или интраназальным методом.
Фото © ТАСС
Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на комбинированное лекарственное средство от коронавируса под названием "Мир-19" (Малая Интерферирующая РНК) . Об этом сообщили на сайте агентства.
Препарат был разработан по поручению главы ФМБА РФ Вероники Скворцовой. Он употребляется по принципу ингаляции или интраназальным (через нос. — Прим.Лайфа) методом.
""Мир-19" — уникальный препарат, основанный на применении микро-РНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование [репликацию] вируса и предотвращает самые тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции", — отметила Скворцова.
Специалисты завершили первую фазу клинических исследований, которые продемонстрировали безопасность и хорошую переносимость препарата. Во второй фазе планируется изучить влияние средства на заражённых пациентов.
Напомним, ранее Скворцова рассказала президенту России Владимиру Путину об исследованиях препарата против ковида "Мир-19". Она отметила, что лекарство абсолютно безопасно для пациентов, но предотвращает самые тяжёлые формы развития болезни.
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