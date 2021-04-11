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Песков заявил, что Меркель не требовала от Путина свернуть военное усиление у границы с Украиной

Российский лидер дал соответствующие разъяснения по этому вопросу, подчеркнул представитель Кремля.

11 апреля 2021, 11:07
<p>Фото © Clemens Bilan - Pool / Getty Images</p>

Фото © Clemens Bilan - Pool / Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель не требовала от президента России Владимира Путина свернуть военное усиление вблизи границы с Украиной. В Берлине лишь выразили обеспокоенность по этому поводу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Меркель действительно сказала, что нас, в Европе, беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена", — отметил Песков.

Германия потребовала объяснений от России по поводу перемещения войск

Германия потребовала объяснений от России по поводу перемещения войск

Представитель Кремля добавил, что по этому поводу Путин дал соответствующие разъяснения.

Ранее объяснений у России относительно этого же вопроса запросили США. Позже с таким же требованием выступила и Франция. При этом Песков подчеркнул, что перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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