Песков заявил, что Меркель не требовала от Путина свернуть военное усиление у границы с Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель не требовала от президента России Владимира Путина свернуть военное усиление вблизи границы с Украиной. В Берлине лишь выразили обеспокоенность по этому поводу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Меркель действительно сказала, что нас, в Европе, беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена", — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что по этому поводу Путин дал соответствующие разъяснения.

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