Песков заявил, что Меркель не требовала от Путина свернуть военное усиление у границы с Украиной
Российский лидер дал соответствующие разъяснения по этому вопросу, подчеркнул представитель Кремля.
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Канцлер Германии Ангела Меркель не требовала от президента России Владимира Путина свернуть военное усиление вблизи границы с Украиной. В Берлине лишь выразили обеспокоенность по этому поводу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Меркель действительно сказала, что нас, в Европе, беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена", — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что по этому поводу Путин дал соответствующие разъяснения.
Ранее объяснений у России относительно этого же вопроса запросили США. Позже с таким же требованием выступила и Франция. При этом Песков подчеркнул, что перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства.
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