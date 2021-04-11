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В Кремле рассказали о подготовке саммита в "нормандском формате"

По словам Дмитрия Пескова, это очень сложный контакт, который требует огромного терпения всех четырёх сторон.

11 апреля 2021, 11:19
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политсоветники руководителей Германии, России, Украины и Франции ведут работу в интересах подготовки саммита в "нормандском формате". Для проведения новой встречи должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договорённости, отметил представитель Кремля.

"Но тем не менее ведётся работа. И работа ведётся по линии политсоветников очень напряжённая. Политсоветники "четвёрки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырёх сторон, но тем не менее он ведётся. И ведётся он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

Рябков заявил, что США нечего делать в "нормандском формате"

Рябков заявил, что США нечего делать в "нормандском формате"

Напомним, что "нормандский формат" существует с июня 2014 года, когда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и ФРГ впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В конце марта президент РФ Владимир Путин поговорил по видеосвязи с коллегами по "нормандскому формату" — лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Президента Украины Владимира Зеленского на переговоры не позвали.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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