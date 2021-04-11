В Кремле рассказали о подготовке саммита в "нормандском формате"

"Но тем не менее ведётся работа. И работа ведётся по линии политсоветников очень напряжённая. Политсоветники "четвёрки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырёх сторон, но тем не менее он ведётся. И ведётся он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".