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Турция прекратила закупки вертолётов после резкого заявления премьер-министра Италии в адрес Эрдогана

Сделка стоимостью в 70 миллионов евро была приостановлена Анкарой до предоставления официальных извинений со стороны Рима.

11 апреля 2021, 11:40
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Турция приостановила действие контракта между Анкарой и Римом по закупке вертолётов после слов премьер-министра Италии Марио Драги, который назвал диктатором президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это стало причиной дипломатического скандала между странами, сообщает итальянское издание La Repubblica.

Сделка стоимостью в 70 миллионов евро была приостановлена турецкими властями до предоставления официальных извинений со стороны правительства Италии. Отмечается, что договорённость с компанией Leonardo о закупке учебных вертолётов стороны должны были официально оформить в ближайшее время. Анкара также направила предупреждения в три итальянские компании, в частности — в Ansaldo Energia, которая занимается строительством электростанций на территории Турции.

Советник Эрдогана отказался считать унижением нехватку стула для главы Еврокомиссии

Советник Эрдогана отказался считать унижением нехватку стула для главы Еврокомиссии

Напомним, что премьер-министр Италии Марио Драги назвал Эрдогана диктатором, комментируя "скандал со стульями", который произошёл в Анкаре на встрече турецкого лидера с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Драги заявил, что с такими лидерами приходится работать в интересах собственной страны, но нужно указывать на отличия и добиваться равного отношения к себе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал эти высказывания итальянского премьера популистскими. Посла Италии вызвали в Министерство иностранных дел Турции.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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