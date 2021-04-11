Турция прекратила закупки вертолётов после резкого заявления премьер-министра Италии в адрес Эрдогана

Турция приостановила действие контракта между Анкарой и Римом по закупке вертолётов после слов премьер-министра Италии Марио Драги, который назвал диктатором президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это стало причиной дипломатического скандала между странами, сообщает итальянское издание La Repubblica.

Сделка стоимостью в 70 миллионов евро была приостановлена турецкими властями до предоставления официальных извинений со стороны правительства Италии. Отмечается, что договорённость с компанией Leonardo о закупке учебных вертолётов стороны должны были официально оформить в ближайшее время. Анкара также направила предупреждения в три итальянские компании, в частности — в Ansaldo Energia, которая занимается строительством электростанций на территории Турции.

Напомним, что премьер-министр Италии Марио Драги назвал Эрдогана диктатором, комментируя "скандал со стульями", который произошёл в Анкаре на встрече турецкого лидера с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Драги заявил, что с такими лидерами приходится работать в интересах собственной страны, но нужно указывать на отличия и добиваться равного отношения к себе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал эти высказывания итальянского премьера популистскими. Посла Италии вызвали в Министерство иностранных дел Турции.

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