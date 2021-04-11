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В Башкирии спасли девочку, которую едва не унёс бурный поток воды — видео

Школьницу то и дело сносило волнами реки, поднявшейся из-за весеннего половодья.

11 апреля 2021, 11:46

Скриншот видео © Соцсети

В Башкирии спасли девочку, которую едва не унёс бурный поток воды. Видео © Соцсети

Неравнодушные местные жители в башкирском городе Давлеканово спасли девочку, которая свалилась в бурный поток воды, переходя мост через реку на роликах во время половодья. Видео появилось в соцсетях.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что школьница, пошатываясь, идёт по мосту и вдруг теряет равновесие, падая в полноводную бурлящую реку. Вначале она пыталась выбраться сама, но безуспешно. Тогда на выручку девочке пришёл местный житель. Мужчина подал ей руку и вытянул обратно на мост.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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