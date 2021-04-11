В Башкирии спасли девочку, которую едва не унёс бурный поток воды — видео
Школьницу то и дело сносило волнами реки, поднявшейся из-за весеннего половодья.
Скриншот видео © Соцсети
В Башкирии спасли девочку, которую едва не унёс бурный поток воды. Видео © Соцсети
Неравнодушные местные жители в башкирском городе Давлеканово спасли девочку, которая свалилась в бурный поток воды, переходя мост через реку на роликах во время половодья. Видео появилось в соцсетях.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что школьница, пошатываясь, идёт по мосту и вдруг теряет равновесие, падая в полноводную бурлящую реку. Вначале она пыталась выбраться сама, но безуспешно. Тогда на выручку девочке пришёл местный житель. Мужчина подал ей руку и вытянул обратно на мост.
Ранее Лайф рассказывал, как 13-летний мальчик спас юного блогера от смерти во время прямого эфира в "Тиктоке". Отец спасённого назвал произошедшее пасхальным чудом.
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