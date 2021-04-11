В Башкирии спасли девочку, которую едва не унёс бурный поток воды — видео

Неравнодушные местные жители в башкирском городе Давлеканово спасли девочку, которая свалилась в бурный поток воды, переходя мост через реку на роликах во время половодья. Видео появилось в соцсетях.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что школьница, пошатываясь, идёт по мосту и вдруг теряет равновесие, падая в полноводную бурлящую реку. Вначале она пыталась выбраться сама, но безуспешно. Тогда на выручку девочке пришёл местный житель. Мужчина подал ей руку и вытянул обратно на мост.