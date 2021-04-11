В Кремле сочли ситуацию на Украине опасной для России
Там подчеркнули, что РФ должна принимать меры для обеспечения своей безопасности и делает это.
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Власти Украины могут попытаться решить внутренние проблемы силовым путём, что будет представлять опасность для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, что также Песков предупредил об огне гражданской войны из-за провокаций Украины в Донбассе. Россия обеспокоена усилением напряжённости в регионе, отметил пресс-секретарь президента.
Что касается усиления войск РФ вблизи границы с Украиной, то Песков ранее заявил, что перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства. Российская Федерация принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, что очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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