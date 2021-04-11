В Кремле сочли ситуацию на Украине опасной для России

Власти Украины могут попытаться решить внутренние проблемы силовым путём, что будет представлять опасность для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", — пояснил представитель Кремля.

Напомним, что также Песков предупредил об огне гражданской войны из-за провокаций Украины в Донбассе. Россия обеспокоена усилением напряжённости в регионе, отметил пресс-секретарь президента.

Что касается усиления войск РФ вблизи границы с Украиной, то Песков ранее заявил, что перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства. Российская Федерация принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, подчеркнул представитель Кремля.

Авторы