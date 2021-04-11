Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Будут провоцировать": Пушков оценил вероятность войны между Украиной и Россией

По мнению сенатора, провокации — лучший друг украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом.

11 апреля 2021, 11:59
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Украина не решится начать войну с Россией. Такого мнения придерживается сенатор Алексей Пушков. Он уверен, что Киев понимает последствия таких действий.

"Маловероятно, что Украина начнет войну с Россией последствия понятны даже Киеву. А вот провоцировать Россию обстрелами и другими видами военной активности Киев будет", — написал политик в своём телеграм-канале.

Песков предупредил об огне гражданской войны из-за провокаций Украины в Донбассе

Песков предупредил об огне гражданской войны из-за провокаций Украины в Донбассе

Пушков считает, что путём проведения провокаций Киев сближается с Западом.

"Провокация лучший "друг" украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом", — резюмировал сенатор.

В России предостерегли Киев от развязывания войны в Донбассе

В России предостерегли Киев от развязывания войны в Донбассе

Ранее в Донбассе произошло очередное обострение конфликта. В феврале Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Life

Эрдоган призвал Россию и Украину решить споры мирным путём

сегодня в 13:06

СМИ: Обвиняемый по делу MH17 Дубинский несколько часов не знал о крушении "боинга"

сегодня в 12:30

Президент Чехии Земан начал передвигаться в инвалидном кресле из-за болезни

сегодня в 12:40

"Разобьёт лицо Джону Сине": Менеджер Нурмагомедова не исключил, что боец станет профессиональным рестлером

сегодня в 13:07

Дизайнер вместо модели снял в своём костюме бездомного, внешность которого поразила всех до единого

сегодня в 13:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1