"Будут провоцировать": Пушков оценил вероятность войны между Украиной и Россией

Украина не решится начать войну с Россией. Такого мнения придерживается сенатор Алексей Пушков. Он уверен, что Киев понимает последствия таких действий.

"Маловероятно, что Украина начнет войну с Россией — последствия понятны даже Киеву. А вот провоцировать Россию обстрелами и другими видами военной активности Киев будет", — написал политик в своём телеграм-канале.