"Будут провоцировать": Пушков оценил вероятность войны между Украиной и Россией
По мнению сенатора, провокации — лучший друг украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Украина не решится начать войну с Россией. Такого мнения придерживается сенатор Алексей Пушков. Он уверен, что Киев понимает последствия таких действий.
"Маловероятно, что Украина начнет войну с Россией — последствия понятны даже Киеву. А вот провоцировать Россию обстрелами и другими видами военной активности Киев будет", — написал политик в своём телеграм-канале.
Пушков считает, что путём проведения провокаций Киев сближается с Западом.
"Провокация — лучший "друг" украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом", — резюмировал сенатор.
Ранее в Донбассе произошло очередное обострение конфликта. В феврале Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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