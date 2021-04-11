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В Зеленограде две всадницы на лошадях пронеслись по трассе наперегонки с машинами — видео

Они проскакали приличное расстояние, лавируя между машинами, а потом прижались к обочине.

11 апреля 2021, 12:20

Стопкадр с видео © ВКонтакте / Москва с огоньком | Новости Москвы

В Зеленограде две всадницы на лошадях пронеслись по трассе наперегонки с машинами. Видео © ВКонтакте / Москва с огоньком | Новости Москвы

Необычное для мегаполиса и его окрестностей зрелище наблюдали автомобилисты в районе Зеленограда. Там две всадницы пронеслись по трассе, будто соревнуясь с машинами.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как девушки скачут галопом по трассе, лавируя между автомобилями. Несколько водителей, видимо, снимая их, слегка притормозили, после чего авторы ролика посетовали, что из-за всадниц теперь может собраться пробка. Однако вскоре девушки переместились на обочину и автомобилисты смогли спокойно их обогнать. Обошлось без происшествий.

По улицам слоны бежали... А также лошади, барс и пингвины — хроника побегов из зоопарков Москвы

По улицам слоны бежали... А также лошади, барс и пингвины — хроника побегов из зоопарков Москвы

В соцсетях не все оценили выходку девушек, отметив, что галопом нельзя скакать по асфальту. Пользователи напомнили, что так четвероногие могут отбить копыта. Особенно неравнодушные отметили, что лошадям больно от таких "скачек" и то, что сделали девушки, — насилие над животными.

А ранее Лайф писал, что лошадь причинила тяжёлые увечья 11-летней девочке на конюшне под Иваново. Установлено, что, находясь на территории конюшни, пострадавшая выводила лошадей, одна из которых сбила её с ног и причинила ей множественные травмы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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