В Зеленограде две всадницы на лошадях пронеслись по трассе наперегонки с машинами — видео
Они проскакали приличное расстояние, лавируя между машинами, а потом прижались к обочине.
Стопкадр с видео © ВКонтакте / Москва с огоньком | Новости Москвы
В Зеленограде две всадницы на лошадях пронеслись по трассе наперегонки с машинами. Видео © ВКонтакте / Москва с огоньком | Новости Москвы
Необычное для мегаполиса и его окрестностей зрелище наблюдали автомобилисты в районе Зеленограда. Там две всадницы пронеслись по трассе, будто соревнуясь с машинами.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как девушки скачут галопом по трассе, лавируя между автомобилями. Несколько водителей, видимо, снимая их, слегка притормозили, после чего авторы ролика посетовали, что из-за всадниц теперь может собраться пробка. Однако вскоре девушки переместились на обочину и автомобилисты смогли спокойно их обогнать. Обошлось без происшествий.
В соцсетях не все оценили выходку девушек, отметив, что галопом нельзя скакать по асфальту. Пользователи напомнили, что так четвероногие могут отбить копыта. Особенно неравнодушные отметили, что лошадям больно от таких "скачек" и то, что сделали девушки, — насилие над животными.
А ранее Лайф писал, что лошадь причинила тяжёлые увечья 11-летней девочке на конюшне под Иваново. Установлено, что, находясь на территории конюшни, пострадавшая выводила лошадей, одна из которых сбила её с ног и причинила ей множественные травмы.
Выбор редакции
Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве: перекрыты четыре полосы — видео
Да что с ними не так: 15 смешных фото, когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть
На Гавайях военный моряк заперся в номере отеля и открыл огонь по охране
"Разобьёт лицо Джону Сине": Менеджер Нурмагомедова не исключил, что боец станет профессиональным рестлером
Эрдоган призвал Россию и Украину решить споры мирным путём
Комментариев: 0