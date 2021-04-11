СМИ: Обвиняемый по делу MH17 Дубинский несколько часов не знал о крушении "боинга"
Нидерландские журналисты опубликовали новое расследование об авиакатастрофе, основанное на записях его телефонных разговоров.
Фото © Brendan Hoffman / Getty Images
Главный подозреваемый по делу MH17 несколько часов не знал о ЧП. Видео © Nos.nl
Журналисты из Нидерландов заявили, что получили доступ к тысячам перехваченных разговоров Сергея Дубинского, который является одним из обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году в Донбассе. По их словам, мужчина несколько часов не знал о том, что произошла авиакатастрофа. Такие данные приводит Нидерландская вещательная корпорация (NOS).
"Один из главных подозреваемых на суде по MH17 в течение нескольких часов не знал, что сбили Boieng", — говорится в сообщении NOS.
Как сообщил телеканал, в распоряжении журналистов оказались аудиокассеты с записями около тысячи телефонных разговоров, которые Дубинский вёл в июле и августе 2014 года. Они были сделаны Службой безопасности Украины (СБУ). Подлинность материалов подтвердила совместная следственная группа (JIT), на которую ссылается вещательная корпорация.
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Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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