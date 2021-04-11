"Серьёзные и сложные вопросы": В Москве прошёл первый Всероссийский космический диктант — видео

В Москве прошёл Всероссийский космический диктант. Видео © LIFE

В Москве на территории ВДНХ прошёл первый Всероссийский космический диктант. Лайф посетил мероприятие и пообщался с организаторами.

Событие посвящено 60-летию со дня полёта первого человека в космос — Юрия Гагарина. Вопросы для участников озвучили знаменитые космонавты, актёры и режиссёры. В очном формате свои знания проверили около 150 человек, а в дистанционном формате — более 170 тысяч.

Как отметил лётчик-космонавт Сергей Рязанский, вопросы были далеко не лёгкими, но это совсем не повод расстраиваться. Наоборот, по его мнению, подобные мероприятия позволяют людям ознакомиться с историей советской и российской космонавтики.

"Очень серьёзные и сложные вопросы. И как раз поэтому я ребятам и пожелал удачи. Я уверен, что не каждый специалист космической области способен грамотно ответить на эти вопросы", — рассказал Рязанский.

По словам режиссёра Тимура Бекмамбетова, без помощи "Гугла" и "Яндекса" ему было бы тяжело ответить на представленные вопросы. Вместе с тем он признался, что многие знания о космонавтике к нему пришли в результате работы над некоторыми своими фильмами.

Посетители мероприятия отметили, что вопросы действительно пробуждают интерес к исследованию истории космонавтики. На некоторые из них можно было ответить без каких-либо подсказок, а другие требуют дополнительных знаний.

"Начинаешь вникать и углубляться, и уже отвлекаешься. Это большое, благое дело, чтобы наши дети слышали, знали своих героев, героев своего отечества, которые первые прорвались к звёздам, сделали что-то нереальное", — поделилась впечатлениями участница диктанта Алла Сахарова.

Напомним, ранее в 60 странах мира прошла ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант". Её столицей в 2021 году стал Якутск. Там текст читал лично Дмитрий Глуховский. А в аэропорту Домодедово диктант провёл стилист Влад Лисовец.



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