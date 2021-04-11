В Лондоне установят памятник принцу Филиппу
Инициативу граждан страны поддержали в парламенте. Ожидается решение премьер-министра Джонсона.
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Памятник покойному принцу Филиппу будет установлен в центре Лондона. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Памятник установят недалеко от Букингемского дворца — на улице Мэлл. Инициативу уже поддержали в парламенте Великобритании, но ещё ожидается ответ от премьер-министра Бориса Джонсона. Впрочем, с высокой долей вероятности он одобрит проект, пишут СМИ. Финансирование установки монумента частично будет осуществляться за счёт добровольных пожертвований граждан.
Напомним, печальные новости о смерти мужа Елизаветы II принца Филиппа на 100-м году жизни пришли 9 апреля. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.
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