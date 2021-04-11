В Лондоне установят памятник принцу Филиппу

Памятник покойному принцу Филиппу будет установлен в центре Лондона. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Памятник установят недалеко от Букингемского дворца — на улице Мэлл. Инициативу уже поддержали в парламенте Великобритании, но ещё ожидается ответ от премьер-министра Бориса Джонсона. Впрочем, с высокой долей вероятности он одобрит проект, пишут СМИ. Финансирование установки монумента частично будет осуществляться за счёт добровольных пожертвований граждан.