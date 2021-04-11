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В Лондоне установят памятник принцу Филиппу

Инициативу граждан страны поддержали в парламенте. Ожидается решение премьер-министра Джонсона.

11 апреля 2021, 15:45
<p>Фото © PA Images via Getty Images</p>

Фото © PA Images via Getty Images

Памятник покойному принцу Филиппу будет установлен в центре Лондона. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Памятник установят недалеко от Букингемского дворца — на улице Мэлл. Инициативу уже поддержали в парламенте Великобритании, но ещё ожидается ответ от премьер-министра Бориса Джонсона. Впрочем, с высокой долей вероятности он одобрит проект, пишут СМИ. Финансирование установки монумента частично будет осуществляться за счёт добровольных пожертвований граждан.

В Великобритании память принца Филиппа почтили оружейными залпами из пушек — видео

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Напомним, печальные новости о смерти мужа Елизаветы II принца Филиппа на 100-м году жизни пришли 9 апреля. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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