В Иране заявили, что авария на ядерном объекте была терактом
Местные власти отметили, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных.
Атомный объект Ирана в Нетензе. Фото © Imago images / Xinhua / ТАСС
Сбой в распределительной электросети на ядерном объекте в Нетензе произошёл в результате террористического акта. Об этом заявил вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма. Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных", — цитирует его агентство Fars.
Салехи также отметил, что действия против центра по обогащению урана свидетельствуют о поражении противников прогресса страны в ядерной сфере.
Напомним, что 11 апреля произошёл сбой, связанный с распределением электроэнергии, в сетях на иранском ядерном объекте в Нетензе. Пострадавших и загрязнения окружающей среды не было. После этого власти начали расследование, чтобы установить причины произошедшего. Депутат меджлиса Исламской Республики Иран Малек Шариати Ниясар заявил, что ЧП похоже на "акт саботажа".
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