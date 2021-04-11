В Иране заявили, что авария на ядерном объекте была терактом

Сбой в распределительной электросети на ядерном объекте в Нетензе произошёл в результате террористического акта. Об этом заявил вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма. Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных", — цитирует его агентство Fars.

Салехи также отметил, что действия против центра по обогащению урана свидетельствуют о поражении противников прогресса страны в ядерной сфере.

Напомним, что 11 апреля произошёл сбой, связанный с распределением электроэнергии, в сетях на иранском ядерном объекте в Нетензе. Пострадавших и загрязнения окружающей среды не было. После этого власти начали расследование, чтобы установить причины произошедшего. Депутат меджлиса Исламской Республики Иран Малек Шариати Ниясар заявил, что ЧП похоже на "акт саботажа".

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