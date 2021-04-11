В Иране назвали аварию на ядерном объекте похожей на "акт саботажа"
После устранения последствий ЧП власти страны начали расследование инцидента.
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Авария на ядерном объекте в иранском городе Нетенз подозрительно напоминает "акт саботажа", совершённый внешними силами. Такую точку зрения высказал депутат меджлиса (парламента) исламской республики Малек Шариати Ниясар.
"Это происшествие в национальный День атомных технологий и в тот момент, когда Иран стремится заставить Запад снять санкции, вызывает серьёзные подозрения в саботаже и проникновении (на объект внешних сил)", — написал он у себя в "Твиттере".
Напомним, что 11 апреля произошёл сбой, связанный с распределением электроэнергии, в сетях на иранском ядерном объекте в Нетензе. Пострадавших и загрязнения окружающей среды не было. После этого власти начали расследование, чтобы установить причины произошедшего.
В 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогда экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана "плохим шагом". В начале марта СМИ сообщили, что Иран отказался от прямых переговоров с США и Евросоюзом по ядерной сделке.
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