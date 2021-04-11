Рабочие на погрузчике спасли жильцов из объятой пламенем квартиры на Сахалине — видео

Дорожные рабочие, используя погрузчик и стремянку, сумели вызволить жильцов горящего дома в Южно-Сахалинске на улице Есенина, 35. Когда из окна на третьем этаже повалил густой чёрный дым, они подогнали дорожную технику, подняли ковш, а в него поставили лестницу. В результате из окна благополучно смогли выбраться двое мужчин, сообщает astv.ru.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, всего из здания эвакуировали пять человек. Первый пожарный расчёт прибыл через две минуты. Возгорание удалось локализовать на площади 10 квадратных метров и вскоре полностью ликвидировать. Погибших нет, пострадал один человек. Причины пожара устанавливаются.