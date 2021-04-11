Рабочие на погрузчике спасли жильцов из объятой пламенем квартиры на Сахалине — видео
Им подставили стремянку, и по ней люди смогли выбраться из квартиры, окутанной густым чёрным дымом.
Стоп-кадр из видео © Соцсети
Рабочие на погрузчике спасли жильцов горящей пятиэтажки в Южно-Сахалинске Видео © Соцсети
Дорожные рабочие, используя погрузчик и стремянку, сумели вызволить жильцов горящего дома в Южно-Сахалинске на улице Есенина, 35. Когда из окна на третьем этаже повалил густой чёрный дым, они подогнали дорожную технику, подняли ковш, а в него поставили лестницу. В результате из окна благополучно смогли выбраться двое мужчин, сообщает astv.ru.
По данным ГУ МЧС РФ по региону, всего из здания эвакуировали пять человек. Первый пожарный расчёт прибыл через две минуты. Возгорание удалось локализовать на площади 10 квадратных метров и вскоре полностью ликвидировать. Погибших нет, пострадал один человек. Причины пожара устанавливаются.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре в многоэтажке в Воронеже, откуда пришлось эвакуировать всех жильцов. Площадь возгорания достигла 350 квадратных метров, огонь распространялся по деревянным перекрытиям. А ранее на северо-востоке Москвы при пожаре в многоэтажном доме погибло два человека.
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