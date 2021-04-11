Забрали золото и выбросили: из храма в Новой Москве украли чудотворную икону
По словам одного из прихожан, злоумышленник отвернул камеру. Он знал, как не попасть в её обзор и вскрыл дверь в храм так, что не был задет датчик сигнализации.
Фото © Храм Казанской иконы Божией Матери в Пучково
Полиция разыскивает злоумышленников, которые утром в воскресенье украли из храма Казанской иконы Божией Матери в Новой Москве образ Богородицы и драгоценности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Инцидент произошёл в поселении Первомайское в деревне Пучково около четырёх ночи. Позднее икону нашли неподалёку под деревом. При этом с неё забрали всё золото. По словам одного из прихожан, злоумышленник отвернул камеру, он знал, как не попасть в её обзор, и вскрыл дверь в храм так, что не был задет датчик сигнализации.
"Икона чудотворная, мироточивая, прихожане в разные времена жертвовали золото, за стеклом иконы было много золотых украшений, и сама по себе она ценная", — рассказали в храме.
Ранее Лайф писал, как в Москве курьер "Яндекс.Доставки" украл из храма икону Божией Матери. Инцидент произошёл в храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Сотрудница церковной лавки обратила внимание на неизвестного мужчину, который подозрительно себя вёл. Через 40 минут женщина обнаружила пропажу иконы Божией Матери "Помощница в родах" размером 14 на 16 сантиметров.
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