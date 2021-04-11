"Кто-то ожидал другого?" Политолог объяснил, почему Эрдоган не хочет признавать Крым российским

Украина и Турция являются давними стратегическими партнёрами. Поэтому позиция Реджепа Эрдогана о непризнании воссоединения Крыма с Россией, которую он высказал накануне, не является чем-то новым. Такую точку зрения привёл глава компании "Политическая экспертная группа" Константин Калачёв.

"Украина закупает турецкие беспилотники, Турция вкладывается в Украину. Украинцев принимают в Турции. У нас почему-то каждый раз какие-то открытия совершаются там, где ничего нового не происходит. Кто-то ожидал, что Эрдоган признает Крым российским? Вряд ли", — цитирует эксперта телеканал "360".

Политолог отметил, что Эрдоган придерживается той же позиции по Крыму, что и все остальные страны НАТО. Также стоит припомнить о диаспоре крымских татар, и тогда станет очевидно, что для Турции и Эрдогана признание Крыма российским "совершенно невозможно", подчеркнул эксперт. У Анкары и Киева много того, что их сближает, кроме того, сейчас отношения между странами на подъёме.

"Кто-то ожидал что-то другое? Что Эрдоган должен был сказать Зеленскому: "Чувак, Крым — российский. Успокойся, тогда отдай им ещё Донбасс, чего уж там". Ну это же несерьёзно", — подытожил Калачёв.

Ранее Эрдоган поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Это произошло после встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

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