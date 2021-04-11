Госсекретарь США Блинкен пригрозил России расплатой за "наращивание военной мощи"
Вместе с тем дипломат отметил, что администрация Байдена рассчитывает на сотрудничество с Москвой в представляющих взаимный интерес областях.
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Президент США Джо Байден по-прежнему придерживается позиции, что России придётся "заплатить цену", если она будет действовать "агрессивно и безответственно". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент ясно дал понять, что за это будет цена и последствия", — сказал он в интервью телекомпании NBC.
При этом госсекретарь добавил, что администрация президента США рассчитывает на сотрудничество с Россией в представляющих взаимный интерес областях.
"Мы заинтересованы во взаимодействии, например, в вопросе контроля над вооружениями. Мы так и поступили, продлив ДСНВ", — заявил политик.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провели телефонный разговор и обвинили Россию в "провокациях" по ситуации вокруг Украины.
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