Госсекретарь США Блинкен пригрозил России расплатой за "наращивание военной мощи"

Президент США Джо Байден по-прежнему придерживается позиции, что России придётся "заплатить цену", если она будет действовать "агрессивно и безответственно". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент ясно дал понять, что за это будет цена и последствия", — сказал он в интервью телекомпании NBC.

При этом госсекретарь добавил, что администрация президента США рассчитывает на сотрудничество с Россией в представляющих взаимный интерес областях.

"Мы заинтересованы во взаимодействии, например, в вопросе контроля над вооружениями. Мы так и поступили, продлив ДСНВ", — заявил политик.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провели телефонный разговор и обвинили Россию в "провокациях" по ситуации вокруг Украины.

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