На Алтае следователи разбираются в причинах загадочной смерти пятиклассницы

В городе Рубцовске Алтайского края следователи разбираются в смерти 12-летней ученицы местного лицея. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Тело девочки без признаков насильственной смерти было обнаружено в её квартире 8 апреля.

В социальных сетях ранее появилась информация, что смерти девочки предшествовала импульсивная беседа со школьным завучем. Как пишут пользователи, женщина прославилась своим жестоким обращением с детьми.

"Накануне завуч вызвала ученицу с мамой к себе в кабинет, где отругала за ролик в "ТикТоке". Беседа происходила на высоких тонах. От неё они вышли в слезах. Спустя час девочка дома почувствовала себя плохо", — написали в сообществе "Инцидент Рубцовск" в "Вконтакте".

Как пишут местные СМИ, информацией об этом заинтересовались правоохранители и уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева. Уже завтра, 12 апреля, представители Минобра Алтайского края и члены правительства направятся в Рубцовск, чтобы во всём разобраться самостоятельно.

Ранее в Москве 15-летняя девочка наглоталась мочегонных таблеток, чтобы принять участие в соревнованиях по мас-рестлингу определённой весовой категории, но попала в больницу.

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