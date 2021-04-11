Расстреляли, избили и подожгли: двое жителей Ленобласти задержаны за нападение на подростка

Полиция задержала двоих молодых людей из Волховского района Ленобласти. Они подозреваются в том, что обстреляли из пневматического пистолета подростка, избили его, облили стеклоочистителем и подожгли.

"У задержанных изъяты пневматический пистолет с патронами, аэрозольный баллончик и пустая бутылка из-под спиртного", — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл 9 апреля. За два дня до этого 17-летний сын 46-летней жительницы Ленобласти ушёл из дома. 9 апреля он вернулся домой с ушибами и ссадинами.

"В ходе опроса юноша пояснил, что был в гостях у своего 18-летнего знакомого, также с ним был 17-летний общий знакомый, они все вместе распивали алкоголь. Позднее, в вечернее время, они направились в заброшенный ангар, где употребляли токсичные вещества. В ходе конфликта двое молодых людей избили его, обстреляли из пневматического пистолета, а после облили стеклоочистителем и подожгли", — рассказали в полиции.

Подросток находится на амбулаторном лечении. В больнице ему была оказана первая помощь, после чего в удовлетворительном состоянии отправили домой.

Ранее стало известно, что 15-летний подросток принёс в одну из петербургских школ пневматический пистолет, чтобы припугнуть учителя физкультуры и одноклассников. Обезвредить школьника удалось учителю, в результате происшествия никто не пострадал.

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