Юрист объяснила изменения в правилах использования маткапитала в России

Юрист Людмила Александрова объяснила, как изменились правила использования материнского капитала в России.

"С 15 апреля 2020 года сертификат может быть оформлен без заявления родителя в электронном виде после получения ПФР сведений о рождении (усыновлении) ребёнка. Пенсионный фонд пришлёт электронный сертификат в личный кабинет родителя на портале госуслуг", — отметила Александрова.

По её словам, чтобы направить средства полностью или частично на накопительную часть пенсии, матери нужно с заявлением обратиться в территориальное отделение ПФР или МФЦ.

Если же изменились обстоятельства и мать ребёнка решила направить капитал на другие цели, то женщины теперь могут отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов, в которых формируется накопительная часть пенсии матери. Чтобы сделать это, необходимо написать заявление в Пенсионный фонд, а затем в течение шести месяцев решить, куда будут потрачены деньги, и написать ещё одно заявление. Воспользоваться данным случаем можно один раз.

Если заявление написано не будет, то в течение трёх месяцев по прошествии полугодового срока средства автоматически переведутся в тот же негосударственный пенсионный фонд, где формируются пенсионные накопления.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть идею использования маткапитала на ремонт.

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