У подъезда одной из московских многоэтажек провалился асфальт — видео
В результате ЧП возле дома образовалась огромная дыра, которую уже залатывают коммунальщики.
У подъезда одной из московских многоэтажек провалился асфальт. Фото © LIFE
Огромная дыра образовалась у подъезда № 2 одного из домов на Сельскохозяйственной улице в Москве. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
Несмотря на то что от жильцов дома не поступало заявок на восстановление, коммунальщики уже приступили к ликвидации аварии.
Ранее провал грунта перекрыл целую улицу и выгнал жильцов из многоэтажки в Челябинске. Кто-то сравнил образовавшуюся дыру с Оком Саурона, кто-то назвал "приветом из бездны".
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