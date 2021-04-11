"Чуть на голову не наступила": В Екатеринбурге лошадь сбросила на тротуар маленькую девочку — видео

Испуганная лошадь в Екатеринбурге сбросила маленькую девочку, которая на ней каталась. Видео © VK / "Подслушано: Конники Урала"

В центре Екатеринбурга лошадь сбросила с себя маленькую девочку. Малышка упала на тротуар Исторического сквера и получила травмы. Видео с места инцидента появилось в соцсетях.

Как пишет портал E1, очевидцы вызвали для ребёнка скорую помощь. По их словам, причиной происшествия стало то, что девушка, которая обычно катает детей на лошади, отдала поводья своему юному знакомому.

"Девушка отдала почему-то вести лошадь маленькому мальчику. Лошадь испугалась, побежала, он не смог её остановить. Лошадь отпихнула его и чуть ли не наступила на голову девочке. Она когда падала, очень сильно стукнулась головой", — рассказала одна из очевидцев.

Ранее Лайф писал, что лошадь причинила тяжёлые увечья 11-летней девочке на конюшне под Иваново. Установлено, что, находясь на территории конюшни, пострадавшая выводила лошадей, одна из которых сбила её с ног и причинила ей множественные травмы.

Авторы