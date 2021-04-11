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"Чуть на голову не наступила": В Екатеринбурге лошадь сбросила на тротуар маленькую девочку — видео

По словам очевидцев, причиной этого стало то, что девушка, которая обычно катает детей на лошади, отдала поводья маленькому мальчику.

11 апреля 2021, 15:18

Кадр видео © "Подслушано: Конники Урала"

Испуганная лошадь в Екатеринбурге сбросила маленькую девочку, которая на ней каталась. Видео © VK / "Подслушано: Конники Урала"

В центре Екатеринбурга лошадь сбросила с себя маленькую девочку. Малышка упала на тротуар Исторического сквера и получила травмы. Видео с места инцидента появилось в соцсетях.

Как пишет портал E1, очевидцы вызвали для ребёнка скорую помощь. По их словам, причиной происшествия стало то, что девушка, которая обычно катает детей на лошади, отдала поводья своему юному знакомому.

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"Девушка отдала почему-то вести лошадь маленькому мальчику. Лошадь испугалась, побежала, он не смог её остановить. Лошадь отпихнула его и чуть ли не наступила на голову девочке. Она когда падала, очень сильно стукнулась головой", — рассказала одна из очевидцев.

Ранее Лайф писал, что лошадь причинила тяжёлые увечья 11-летней девочке на конюшне под Иваново. Установлено, что, находясь на территории конюшни, пострадавшая выводила лошадей, одна из которых сбила её с ног и причинила ей множественные травмы.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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