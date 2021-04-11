Офицер НАТО назвал удачный для Украины момент "вернуть" Крым

Существует благоприятный для Украины сценарий, когда она сможет "вернуть" Крым. Он связан с событиями, непосредственно происходящими в России. Об этом заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

"Россия завтра может развалиться, и Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину", — цитирует его издание "Обозреватель".

По словам Табаха, для ВСУ "не составит труда" захватить военным путём и Донбасс. При этом он посетовал, что Россия занимает "непростую позицию" в этом вопросе. Ситуация в регионе "сложная и опасная", подытожил капитан.

Ранее в Киеве рассказали, что ждёт россиян в случае "возвращения" Крыма Украине.

Напомним, полуостров вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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