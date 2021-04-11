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"Редкое качество": Дочь Гагарина раскрыла, что помогло отцу стать первым космонавтом

Женщина поделилась воспоминаниями о малоизвестных эпизодах жизни отца в преддверии Дня космонавтики.

11 апреля 2021, 15:07
<p>Фото © ТАСС / В. Батурин</p>

Фото © ТАСС / В. Батурин

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин был работоспособным и энергичным человеком с чувством времени. Об этом в беседе с телеканалом "Россия-1" рассказала его старшая дочь, Елена Гагарина, делясь воспоминаниями о малоизвестных эпизодах жизни отца.

В частности, Гагарин всегда считал необходимым проводить зарядку по утрам, каждый день зазывая домочадцев и соседей независимо от возраста.

"Он очень следил за тем, чтобы у космонавтов была хорошая физическая подготовка, и считал, что очень важным для этого является с утра делать зарядку. Поэтому он собирал всех, чтобы утром выйти из дома на 10–15 минут и сделать зарядку на свежем воздухе", — поделилась Елена Гагарина.

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Юрий Алексеевич обладал чувством времени, которое позволяло ему правильно распределять силы в любое время суток и быстро восстанавливаться. Он никогда не пользовался будильником и посреди дня мог отдохнуть за 40 минут сна, отправляясь дальше на различные мероприятия.

"У него было очень редкое качество, которое встречается у немногих людей, у него была одинаковая работоспособность и днём, и ночью. Ему неважно было, какое время суток, ему нужно работать", — рассказала Елена Юрьевна.

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Напомним, ранее своими воспоминаниями о Гагарине поделился ректор МГУ Виктор Садовничий. По словам академика, день встречи с космонавтом он запомнил на всю жизнь.

Как известно, 12 апреля отмечается День космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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