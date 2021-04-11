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Большинство жителей Киргизии проголосовали за изменение конституции

В голосовании приняли участие свыше 30% избирателей.

11 апреля 2021, 15:32
<p>Фото © ТАСС / IGOR KOVALENKO</p>

Фото © ТАСС / IGOR KOVALENKO

В Киргизии состоялся референдум по вопросу о внесении изменений в конституцию республики. Соответствующее заявление размещено на сайте местной Центральной избирательной комиссии.

За изменения проголосовали 79,31% избирателей, против — 13,68%.

Общая явка составила 1 024 891 избиратель или 30,89%. По киргизским законам голосование считается состоявшимся, если в нём приняли участие 30% избирателей плюс один голос.

"Мы успешно провели голосование на выборах и референдуме, в котором приняли участие более 30% избирателей", — заявили ТАСС в ЦИК.

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Напомним, утром 11 апреля в Киргизии начался референдум о внесении изменений в конституцию. Параллельно проходят выборы в местные органы власти.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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