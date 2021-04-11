Большинство жителей Киргизии проголосовали за изменение конституции

В Киргизии состоялся референдум по вопросу о внесении изменений в конституцию республики. Соответствующее заявление размещено на сайте местной Центральной избирательной комиссии.

За изменения проголосовали 79,31% избирателей, против — 13,68%.

Общая явка составила 1 024 891 избиратель или 30,89%. По киргизским законам голосование считается состоявшимся, если в нём приняли участие 30% избирателей плюс один голос.

"Мы успешно провели голосование на выборах и референдуме, в котором приняли участие более 30% избирателей", — заявили ТАСС в ЦИК.

Напомним, утром 11 апреля в Киргизии начался референдум о внесении изменений в конституцию. Параллельно проходят выборы в местные органы власти.

Авторы