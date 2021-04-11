В ЛНР заявили о подрыве украинского военного на мине в Донбассе

Украинский военный подорвался на мине в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Военнослужащий 2-го батальона 92-й бригады ВСУ при перемещении между позициями в районе населённого пункта Золотое вне установленного маршрута следования подорвался на минно-взрывном устройстве", — сказал Осадчий.

По его словам, военный скончался из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

Ранее Министерство обороны Украины заявило, что военнослужащий скончался в результате обстрела. Осадчий опроверг эту информацию.

"Однако момент взрыва попал в объектив камеры наблюдения, установленной на позициях батальона", — отметил представитель милиции и добавил, что видео уже передано в СБУ.

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