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Открывший стрельбу в отеле на Гавайях военный моряк покончил с собой

Он сумел пять раз выстрелить в сотрудников местной полиции, но никого из них не ранил.

11 апреля 2021, 16:25

Кадр видео Соцсети

Открывший стрельбу в отеле на Гавайях военный моряк покончил с собой. Видео © Соцсети

Военный моряк, который забаррикадировался в гавайском отеле The Kahala Hotel & Resort и открыл огонь по охране, покончил с собой. В заточении, которое он устроил сам себе в комнате на четвёртом этаже гостиницы, мужчина провёл десять часов, сообщает телеканал KITV.

По информации представителя полиции Гонолулу Брайана Линча, мужчина выстрелил пять раз в стражей порядка через дверь своего номера, но ни в кого не попал. Постояльцы и сотрудники гостиницы на время инцидента были эвакуированы в безопасное место.

В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых и серьёзно ранил одного из сотрудников

В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых и серьёзно ранил одного из сотрудников

Ранее Лайф рассказывал, как в США мужчина открыл стрельбу по полицейским, после чего забаррикадировался в доме. Ему удалось ранить трёх полицейских, пришедших на звуки выстрелов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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