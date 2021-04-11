"Змея такая": Олимпийская чемпионка Грищук обвинила Татьяну Тарасову в воровстве

Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук подвергла жёсткой критике легендарного тренера Татьяну Тарасову, назвав её змеёй.

"Нас многие дурили и обворовывали всё время. Змеи такие, как Тарасова. Мы все силы отдавали выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и всё у нас забрать", — написала Грищук в комментариях в социальной сети Instagram.

В свою очередь серебряный призёр ОИ-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух встал на защиту Тарасовой, отметив, что заслуги Оксаны Грищук не говорят о её порядочности.

"Грищук является большой спортсменкой и великой фигуристкой. Но её заслуги — не гарантия порядочного и умного человека. Не все великие спортсмены такие. Честно говоря, больше здесь сказать нечего", — цитирует Авербуха Sport24.

Напомним, Грищук уже не впервые нападает на Тарасову. Ранее она обвинила прославленного тренера в том, что та "забрала у неё всё". Почему олимпийская чемпионка 20 лет копила злость на Тарасову, читайте в материале Лайфа.

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