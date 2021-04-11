Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Змея такая": Олимпийская чемпионка Грищук обвинила Татьяну Тарасову в воровстве

Победительница Игр в Лиллехаммере и Нагано уже не в первый раз критикует прославленную наставницу.

11 апреля 2021, 16:59
<p>Оксана Грищук. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/realoksanagrishuk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">realoksanagrishuk</a></p>

Оксана Грищук. Фото © Instagram / realoksanagrishuk

Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук подвергла жёсткой критике легендарного тренера Татьяну Тарасову, назвав её змеёй.

"Нас многие дурили и обворовывали всё время. Змеи такие, как Тарасова. Мы все силы отдавали выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и всё у нас забрать", — написала Грищук в комментариях в социальной сети Instagram.

Выиграла Олимпиаду в 16, а потом пристрастилась к алкоголю. Фигуристка из Украины срывается на российских чемпионках

Выиграла Олимпиаду в 16, а потом пристрастилась к алкоголю. Фигуристка из Украины срывается на российских чемпионках

В свою очередь серебряный призёр ОИ-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух встал на защиту Тарасовой, отметив, что заслуги Оксаны Грищук не говорят о её порядочности.

"Грищук является большой спортсменкой и великой фигуристкой. Но её заслуги — не гарантия порядочного и умного человека. Не все великие спортсмены такие. Честно говоря, больше здесь сказать нечего", — цитирует Авербуха Sport24.

Напомним, Грищук уже не впервые нападает на Тарасову. Ранее она обвинила прославленного тренера в том, что та "забрала у неё всё". Почему олимпийская чемпионка 20 лет копила злость на Тарасову, читайте в материале Лайфа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Она забрала у меня всё": Почему олимпийская чемпионка 20 лет копила злость на Тарасову

17 марта, 10:36

Турция прекратила закупки вертолётов после резкого заявления премьер-министра Италии в адрес Эрдогана

сегодня в 11:40

Два очка Ковальчука помогли "Авангарду" в третий раз обыграть "Ак Барс" и повести в серии

сегодня в 17:33

Головин снова отдал голевую передачу, а его "Монако" разгромил соперника

сегодня в 17:30

Основательницу Black Lives Matter раскритиковали после покупки роскошной виллы за 1,4 млн долларов в "белом" районе

сегодня в 17:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1