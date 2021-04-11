Два очка Ковальчука помогли "Авангарду" в третий раз обыграть "Ак Барс" и повести в серии

Омский "Авангард" в гостях вырвал победу у казанского "Ак Барса" (3:2) и повёл в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3-2.

Счёт в Казани под занавес первого периода открыл защитник "ястребов" Семён Чистяков. Отыгрались хозяева в середине третьего периода после индивидуальных действий нападающего Дмитрия Воронкова. Он же спустя три минуты вывел "Ак Барс" вперёд.

За минуту до конца основного времени игры своё слово сказал звёздный форвард "ястребов" Илья Ковальчук, также ассистировавший ранее Чистякову при первом взятии казанских ворот — 2:2!

Победным для "Авангарда" оказался бросок Рида Буше — его форвард гостей нанёс на второй минуте первого овертайма.

"Авангард" вновь повёл в серии (3-2) и может завершить её уже в следующем матче, который пройдёт в Балашихе 13 апреля.

В полуфинале от Западной конференции ЦСКА выигрывает в серии у СКА — 3-2.

КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал

"Ак Барс" — "Авангард" — 2:3 ОТ (0:1; 0:0; 2:1; 0:1), в серии — 2-3

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