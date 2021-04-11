Поезд следует без остановок: "Локомотив" обыграл "Спартак" в горячем московском дерби

Футбольный клуб "Локомотив" на домашнем стадионе в Черкизово обыграл "Спартак" в московском дерби, которое завершало программу второго игрового дня 25-го тура РПЛ. Команда Марко Николича продолжила свою внушительную победную серию, прервав тем самым удачную полосу у подопечных Доменико Тедеско.

Наставник железнодорожников удивил ещё до начала матча: в составе появился молодой Александр Сильянов, для которого этот матч стал дебютным в премьер-лиге. С первых минут "Спартак" бросился вперёд искать слабые места в обороне "Локомотива". Красно-белые создали ряд неплохих моментов, но и команда Николича выходила в атаку, одна из которых завершилась голом в исполнении Франсуа Камано.

Баринов навесил на Смолова, а Федя отправил мяч точно в ногу Камано 🔥🔥🔥



Быстрее смотри на пятый гол гвинейца в России 👀



А Смолов потом забил и сам со штрафного 🧨 pic.twitter.com/aUBqGLZHTD — Матч ТВ (@MatchTV) April 11, 2021

После этого подопечные Доменико Тедеско усилили натиск своих атак и продолжили создавать опасность у ворот Гилерме. Однако хорош был не только первый номер "железнодорожников", но и защитники команды. "Локомотив" же стал делать акцент на быстрые атаки, и одна из таковых принесла свои плоды. Серия коротких передач вывела Жемалетдинова на рандеву с Максименко, которому помешал Айртон. Он сбил полузащитника "Локо", за что получил удаление, а "Спартак" — опасный штрафной. Несколькими мгновениями позже Фёдор Смолов блестяще исполнил стандарт и удвоил преимущество своей команды.

Смолов прошил вратарский угол со штрафного ☄️



У Феди уже пять голов в пяти последних матчах 💪 pic.twitter.com/SbrKKobwOD — Матч ТВ (@MatchTV) April 11, 2021

Во втором тайме "Спартак" перешёл в ещё более активное наступление, но превратить его в голы не удалось. Самый реальный шанс упустил Джордан Ларссон, который, выйдя один на один с Гилерме, не сумел того переиграть.

Жарко в этом матче было и на трибунах. В самом начале встречи болельщики двух команд устроили драку. Подключаться пришлось сотрудникам ОМОНа, которые вывели десяток участников потасовки.

Видео © Twitter / Ilya Sokolov

Эта победа позволила "железнодорожникам" вплотную приблизиться к "Спартаку" в борьбе за второе место, а также дала возможность уйти в отрыв "Зениту", который может стать решающим в битве за чемпионство.

РПЛ. 25-й тур. "Локомотив" — "Спартак" — 2:0 Голы: Камано 22' (1:0), Смолов 45' (2:0)

Авторы