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Поезд следует без остановок: "Локомотив" обыграл "Спартак" в горячем московском дерби

В конце первого тайма красно-белые остались в меньшинстве, что существенно усложнило борьбу за победу.

11 апреля 2021, 17:56
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Футбольный клуб "Локомотив" на домашнем стадионе в Черкизово обыграл "Спартак" в московском дерби, которое завершало программу второго игрового дня 25-го тура РПЛ. Команда Марко Николича продолжила свою внушительную победную серию, прервав тем самым удачную полосу у подопечных Доменико Тедеско.

Наставник железнодорожников удивил ещё до начала матча: в составе появился молодой Александр Сильянов, для которого этот матч стал дебютным в премьер-лиге. С первых минут "Спартак" бросился вперёд искать слабые места в обороне "Локомотива". Красно-белые создали ряд неплохих моментов, но и команда Николича выходила в атаку, одна из которых завершилась голом в исполнении Франсуа Камано.

После этого подопечные Доменико Тедеско усилили натиск своих атак и продолжили создавать опасность у ворот Гилерме. Однако хорош был не только первый номер "железнодорожников", но и защитники команды. "Локомотив" же стал делать акцент на быстрые атаки, и одна из таковых принесла свои плоды. Серия коротких передач вывела Жемалетдинова на рандеву с Максименко, которому помешал Айртон. Он сбил полузащитника "Локо", за что получил удаление, а "Спартак" — опасный штрафной. Несколькими мгновениями позже Фёдор Смолов блестяще исполнил стандарт и удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме "Спартак" перешёл в ещё более активное наступление, но превратить его в голы не удалось. Самый реальный шанс упустил Джордан Ларссон, который, выйдя один на один с Гилерме, не сумел того переиграть.

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Жарко в этом матче было и на трибунах. В самом начале встречи болельщики двух команд устроили драку. Подключаться пришлось сотрудникам ОМОНа, которые вывели десяток участников потасовки.

Видео © Twitter / Ilya Sokolov

Эта победа позволила "железнодорожникам" вплотную приблизиться к "Спартаку" в борьбе за второе место, а также дала возможность уйти в отрыв "Зениту", который может стать решающим в битве за чемпионство.

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РПЛ. 25-й тур.

"Локомотив" — "Спартак" — 2:0

Голы: Камано 22' (1:0), Смолов 45' (2:0)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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