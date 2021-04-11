"Спартак" подаст протест на судейство после матча с "Локомотивом"
Красно-белые уступили в дерби со счётом 0:2, играя целый тайм в меньшинстве.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Московский "Спартак" подаст протест на судейство в матче против "Локомотива". Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.
По словам Карпова, такое заявление сразу после окончания игры сделал глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов.
"Речь о двух эпизодах с игрой рукой соперниками во втором тайме", — заявил Фетисов.
Недоволен судейством был и владелец красно-белых Леонид Федун. На вопрос, почему "Спартак" уступил, он предложил выяснить, почему не поставили пенальти в ворота "Локомотива".
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