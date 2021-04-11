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"Спартак" подаст протест на судейство после матча с "Локомотивом"

Красно-белые уступили в дерби со счётом 0:2, играя целый тайм в меньшинстве.

11 апреля 2021, 18:32
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Московский "Спартак" подаст протест на судейство в матче против "Локомотива". Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

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По словам Карпова, такое заявление сразу после окончания игры сделал глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов.

"Речь о двух эпизодах с игрой рукой соперниками во втором тайме", — заявил Фетисов.

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Недоволен судейством был и владелец красно-белых Леонид Федун. На вопрос, почему "Спартак" уступил, он предложил выяснить, почему не поставили пенальти в ворота "Локомотива".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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