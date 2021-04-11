"Джокер": Российскому хоккеисту разорвало рот во время матча в США
Нападающий разместил два ужасающих снимка из больницы в своём инстаграм-аккаунте.
25-летний российский хоккеист "Техаса" Никита Щербак получил серьёзную травму лица во время матча Американской хоккейной лиги (АХЛ). Фотографии со следами повреждений россиянин опубликовал в своём инстаграм-аккаунте.
Нападающий разместил два снимка из больницы — на одном наложена повязка на рану, а на втором видна зашитая щека.
"Джокер", — иронично подписал фото Щербак.
Форвард выступает за фарм-клуб команды "Даллас Старз" из НХЛ. В текущем сезоне он провёл 21 матч и отметился 13 набранными очками (4+9).
Ранее Лайф писал о том, что бойцу ММА оторвали палец во время поединка.
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