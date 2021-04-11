"Джокер": Российскому хоккеисту разорвало рот во время матча в США

25-летний российский хоккеист "Техаса" Никита Щербак получил серьёзную травму лица во время матча Американской хоккейной лиги (АХЛ). Фотографии со следами повреждений россиянин опубликовал в своём инстаграм-аккаунте.

Фото © Instagram / nikscherbak

Нападающий разместил два снимка из больницы — на одном наложена повязка на рану, а на втором видна зашитая щека.

"Джокер", — иронично подписал фото Щербак.

Форвард выступает за фарм-клуб команды "Даллас Старз" из НХЛ. В текущем сезоне он провёл 21 матч и отметился 13 набранными очками (4+9).

Ранее Лайф писал о том, что бойцу ММА оторвали палец во время поединка.

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