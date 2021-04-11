"Легендарные 108 минут": Экипаж МКС поздравил землян с Днём космонавтики

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Пётр Дубров поздравили землян с Днём космонавтики с борта МКС. Видеообращение опубликовано на сайте "Роскосмоса".

"Ровно 60 лет назад 12 апреля произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории: космический корабль с человеком на борту покинул Землю, впервые совершив орбитальный полёт, а человек, дерзнувший отправиться в этот полёт, Юрий Алексеевич Гагарин, — наш соотечественник. В этот день его имя узнала вся планета", — отметили космонавты.

Они назвали "легендарные 108 минут полёта Гагарина" в космос примером героизма для последующих поколений космонавтов. Своим поступком он открыл новую эру — эру космических пилотируемых полётов.

Экипаж МКС уверен, что в 1961 году российские исследователи продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий, а также сделали СССР первой космической державой. Космонавты поздравили землян с праздником и выразили благодарность "всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной", а также людям, продвигающим человечество дальше и дальше в изучении космоса.

Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

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