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При аварии на ядерном объекте в Нетензе пострадал спикер атомного агентства Ирана

В результате инцидента Бехруз Камальванди получил переломы, его состояние стабильное.

11 апреля 2021, 22:18
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Во время аварии на заводе по обогащению урана в Нетензе пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Об этом говорится в сообщении иранского государственного агентства телевещания.

"С официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди произошёл инцидент во время его командировки на ядерный объект в Нетензе, где сегодня утром произошла диверсия", сообщает агентство.

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В результате инцидента Камальванди получил переломы, его состояние стабильное. Загрязнения окружающей среды не обнаружено, причины происшествия устанавливаются.

Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил в эфире, что инцидент является атакой и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила о причастности Израиля к ЧП на иранском ядерном объекте.

Авторы
Юлия Коновалова

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