При аварии на ядерном объекте в Нетензе пострадал спикер атомного агентства Ирана

Во время аварии на заводе по обогащению урана в Нетензе пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Об этом говорится в сообщении иранского государственного агентства телевещания.

"С официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди произошёл инцидент во время его командировки на ядерный объект в Нетензе, где сегодня утром произошла диверсия", — сообщает агентство.

В результате инцидента Камальванди получил переломы, его состояние стабильное. Загрязнения окружающей среды не обнаружено, причины происшествия устанавливаются.

Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил в эфире, что инцидент является атакой и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила о причастности Израиля к ЧП на иранском ядерном объекте.

Авторы