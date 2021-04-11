При аварии на ядерном объекте в Нетензе пострадал спикер атомного агентства Ирана
В результате инцидента Бехруз Камальванди получил переломы, его состояние стабильное.
Фото © ТАСС / АР
Во время аварии на заводе по обогащению урана в Нетензе пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Об этом говорится в сообщении иранского государственного агентства телевещания.
"С официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди произошёл инцидент во время его командировки на ядерный объект в Нетензе, где сегодня утром произошла диверсия", — сообщает агентство.
В результате инцидента Камальванди получил переломы, его состояние стабильное. Загрязнения окружающей среды не обнаружено, причины происшествия устанавливаются.
Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил в эфире, что инцидент является атакой и проявлением "ядерного терроризма". Израильская телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на "источники в разведке" сообщила о причастности Израиля к ЧП на иранском ядерном объекте.
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