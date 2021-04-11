В Ленобласти завели дело на двух парней, которые облили стеклоочистителем и подожгли друга-подростка
Один из подозреваемых оказался несовершеннолетним, а предварительным мотивом стала личная неприязнь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору) после того, как двое молодых людей расстреляли из пневматического пистолета и подожгли подростка в Ленобласти. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Одному из фигурантов 17 лет, другому уже исполнилось 18, оба 2003 года рождения. Следствие установило, что 9 апреля подозреваемые заманили жертву в ангар в городе Волхов и расправились с ним из личной неприязни.
Старший юноша выстрелил в подростка из пневматического пистолета с близкого расстояния в область головы. После этого они избили его, душили и попытались поджечь. Преступный умысел не удалось довести до конца, поскольку парень вырвался и убежал.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, полиция и криминалисты, они осмотрели ангар и прилегающую территорию. В ходе обыска по месту жительства одного из подозреваемых было изъято пневматическое оружие МР-654.
По делу назначены медицинская, баллистическая и судебная экспертизы. Расследование продолжается, выясняются причины и обстоятельства совершения преступления, а также иные эпизоды противозаконной деятельности фигурантов.
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Напомним, 11 апреля полиция задержала двоих молодых людей из Волховского района Ленобласти. Они подозреваются в том, что 9 апреля обстреляли из пневматического пистолета подростка, избили его, облили стеклоочистителем и подожгли. Пострадавший ушёл из дома за два дня до происшествия, а после вернулся с ожогами и синяками. Ему оказали помощь в больнице, сейчас несовершеннолетний долечивается на дому.
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