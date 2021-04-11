"Вопиющий случай": "Ситимобил" отключил от сервиса таксистов, толпой избивших отца и сына в Петербурге

Компания "Ситимобил" прокомментировала инцидент с массовой дракой таксистов сервиса и троих мужчин в Санкт-Петербурге. Как минимум две машины водителей, участвовавших в конфликте, были с символикой агрегатора. Разбирательство началось сразу же после того, как в Сети появилась информация о происшествии.

Ещё 8 апреля два водителя были отключены от сервиса без возможности восстановления, сведения об инциденте были переданы компаниям-партнёрам, чтобы в будущем не допускать этих людей к работе.

"Это вопиющий случай. Мы считаем, что такие люди не должны работать в такси, а подобные ситуации негативно влияют на имидж всей профессии. Также мы готовы оказать всё необходимое содействие правоохранительным органам", — сообщила пресс-служба сервиса.

В компании уточнили, что сам агрегатор не принимает водителей на работу, это делают таксопарки. "Ситимобил" — это информационный сервис, с помощью которого таксисты получают доступ к заказам, перед подключением они проходят обучение стандартам работы и могут быть заблокированы в случае грубых нарушений и жалоб.

Ранее в Москве таксист выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание.

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