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"Вопиющий случай": "Ситимобил" отключил от сервиса таксистов, толпой избивших отца и сына в Петербурге

В компании уточнили, что агрегатор не нанимает водителей, это делают таксопарки. В случае многочисленных жалоб и нарушений шофёров блокируют.

11 апреля 2021, 21:09

Скриншот © Соцсети

Компания "Ситимобил" прокомментировала инцидент с массовой дракой таксистов сервиса и троих мужчин в Санкт-Петербурге. Как минимум две машины водителей, участвовавших в конфликте, были с символикой агрегатора. Разбирательство началось сразу же после того, как в Сети появилась информация о происшествии.

"Отца прессуют": В Петербурге толпа таксистов избила мужчину и его родителя битами — видео

"Отца прессуют": В Петербурге толпа таксистов избила мужчину и его родителя битами — видео

Ещё 8 апреля два водителя были отключены от сервиса без возможности восстановления, сведения об инциденте были переданы компаниям-партнёрам, чтобы в будущем не допускать этих людей к работе.

"Это вопиющий случай. Мы считаем, что такие люди не должны работать в такси, а подобные ситуации негативно влияют на имидж всей профессии. Также мы готовы оказать всё необходимое содействие правоохранительным органам", — сообщила пресс-служба сервиса.

В компании уточнили, что сам агрегатор не принимает водителей на работу, это делают таксопарки. "Ситимобил" — это информационный сервис, с помощью которого таксисты получают доступ к заказам, перед подключением они проходят обучение стандартам работы и могут быть заблокированы в случае грубых нарушений и жалоб.

Ранее в Москве таксист выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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