Объявлены лауреаты премии BAFTA
Лучшим актёром признан Энтони Хопкинс, а главный приз забрала лента режиссёра Хлои Чжао "Земля кочевников".
Фото © ТАСС / Zuma
Известный 83-летний британский актёр Энтони Хопкинс получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучшая мужская роль". Об этом сообщила пресс-служба премии.
Престижную награду артист завоевал за роль в драматическом фильме "Отец" (The Father, 2020) французского режиссёра Флориана Зеллера. Это третья "Бронзовая маска" сэра Энтони. Ранее он был удостоен наград британской академии за фильмы "Страна теней" (Shadowlands, 1993) и "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs, 1990).
Лента режиссёра Хлои Чжао "Земля кочевников" выиграла в категории "Лучший фильм". А исполнительница главной роли в ней Фрэнсис Макдорманд удостоена звания лучшей актрисы. Лучшим фильмом не на английском языке стало творение датского кинорежиссёра Томаса Винтерберга "Ещё по одной".
Ранее Лайф писал о том, что "Довод" Кристофера Нолана получил премию BAFTA за спецэффекты.
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