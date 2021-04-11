Объявлены лауреаты премии BAFTA

Известный 83-летний британский актёр Энтони Хопкинс получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучшая мужская роль". Об этом сообщила пресс-служба премии.

Престижную награду артист завоевал за роль в драматическом фильме "Отец" (The Father, 2020) французского режиссёра Флориана Зеллера. Это третья "Бронзовая маска" сэра Энтони. Ранее он был удостоен наград британской академии за фильмы "Страна теней" (Shadowlands, 1993) и "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs, 1990).

Лента режиссёра Хлои Чжао "Земля кочевников" выиграла в категории "Лучший фильм". А исполнительница главной роли в ней Фрэнсис Макдорманд удостоена звания лучшей актрисы. Лучшим фильмом не на английском языке стало творение датского кинорежиссёра Томаса Винтерберга "Ещё по одной".

Ранее Лайф писал о том, что "Довод" Кристофера Нолана получил премию BAFTA за спецэффекты.

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