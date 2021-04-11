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В Москве автомобиль каршеринга лоб в лоб столкнулся с иномаркой — видео

По предварительной информации, погибших нет.

11 апреля 2021, 19:53

На Кутузовском проспекте автомобиль каршеринга лоб в лоб столкнулся с иномаркой. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

На Кутузовском проспекте в Москве произошло серьёзное ДТП, лоб в лоб столкнулись иномарка и автомобиль каршеринга. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что в машинах сработали подушки безопасности, оба транспортных средства получили серьёзные повреждения, на дороге образовалась значительная пробка.

Виновник смертельного ДТП в Москве арендовал авто в каршеринге со своего аккаунта, несмотря на отсутствие прав

Виновник смертельного ДТП в Москве арендовал авто в каршеринге со своего аккаунта, несмотря на отсутствие прав

Как сообщает столичный Дептранс в своём телеграм-канале, авария произошла возле дома 1Б. Были заняты четыре полосы из пяти, движение затруднено в сторону центра на 2,6 километра, в область — на 1,5 километра. По последним данным, сейчас занята только крайняя правая полоса для общественного транспорта.

По предварительной информации, погибших нет. На место прибыли скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Детали и причины произошедшего уточняются.

Это уже второе за сегодня ДТП на Кутузовском проспекте. Утром 11 апреля напротив дома 22 столкнулись три автомобиля, были перекрыты четыре полосы из пяти.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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