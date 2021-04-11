В Москве автомобиль каршеринга лоб в лоб столкнулся с иномаркой — видео
По предварительной информации, погибших нет.
На Кутузовском проспекте в Москве произошло серьёзное ДТП, лоб в лоб столкнулись иномарка и автомобиль каршеринга. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что в машинах сработали подушки безопасности, оба транспортных средства получили серьёзные повреждения, на дороге образовалась значительная пробка.
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Как сообщает столичный Дептранс в своём телеграм-канале, авария произошла возле дома 1Б. Были заняты четыре полосы из пяти, движение затруднено в сторону центра на 2,6 километра, в область — на 1,5 километра. По последним данным, сейчас занята только крайняя правая полоса для общественного транспорта.
По предварительной информации, погибших нет. На место прибыли скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Детали и причины произошедшего уточняются.
Это уже второе за сегодня ДТП на Кутузовском проспекте. Утром 11 апреля напротив дома 22 столкнулись три автомобиля, были перекрыты четыре полосы из пяти.
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