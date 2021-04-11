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Считающая себя Гарри Поттером женщина насмерть сбила судью и покалечила ребёнка

При обыске вещей Настасии Снейп полицейские нашли синтетический наркотик, который мог стать причиной психотического приступа.

11 апреля 2021, 19:39
<p>Фото © Palm Beach County Sheriff’s Office</p>

Фото © Palm Beach County Sheriff’s Office

В США 25-летняя женщина, считающая себя Гарри Поттером, насмерть сбила 75-летнюю судью Восточного округа Нью-Йорка и серьёзно ранила маленького ребёнка. Об этом сообщил Bloomberg.

25-летнюю жительницу Флориды по имени Настасия Снейп обвиняют в лишении жизни в результате ДТП и других тяжких преступлениях. Сообщается, что она нарушила ряд ПДД, проезжая на полной скорости по оживлённой дороге и объезжая стоящие машины. Женщина выехала на тротуар, где сбила судью Сандру Фейерштейн, после чего вернулась на проезжую часть и наехала на шестилетнего Энтони Овчинникова.

Сообщается, что Снейп нарушила ряд ПДД, проезжая на полной скорости по оживлённой дороге и объезжая стоящие машины. Она выехала на тротуар, сбив Фейерштейн, и вернулась на проезжую часть, где сбила мальчика на пешеходном переходе.

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Впоследствии Снейп разбила машину при попытке сбежать в соседний город Делрей-Бич. Врачи скорой помощи отметили, что она дралась с ними, называя себя Гарри Поттером. При обыске вещей Настасии полицейские нашли синтетический наркотик, который мог стать причиной психотического приступа.

Ранее полиция американского Лос-Анджелеса задержала женщину, которую подозревают в убийстве трёх своих детей. Все погибшие были младше пяти лет.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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