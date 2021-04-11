Пассажирский самолёт экстренно возвращается в Сочи из-за разгерметизации кабины

Самолёт авиакомпании Azur Air рейсом Сочи — Санкт-Петербург возвращается в аэропорт вылета из-за возможной разгерметизации кабины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"После взлёта по маршруту Сочи — Пулково [экипаж] сообщил о разгерметизации кабины", — рассказали в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, Boeing 737-8 вылетел в 20:49 мск. На борту воздушного судна находится 190 пассажиров. В настоящее время самолёт сел в Сочи.

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