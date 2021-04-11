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Пассажирский самолёт экстренно возвращается в Сочи из-за разгерметизации кабины

На борту воздушного судна находится 190 пассажиров.

11 апреля 2021, 19:24
<p>Фото © <a href="https://www.azurair.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Azur Air</a></p>

Фото © Azur Air

Самолёт авиакомпании Azur Air рейсом Сочи — Санкт-Петербург возвращается в аэропорт вылета из-за возможной разгерметизации кабины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"После взлёта по маршруту Сочи — Пулково [экипаж] сообщил о разгерметизации кабины", — рассказали в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, Boeing 737-8 вылетел в 20:49 мск. На борту воздушного судна находится 190 пассажиров. В настоящее время самолёт сел в Сочи.

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А в Красноярске ранее совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Токио во Франкфурт.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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