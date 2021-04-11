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"Закидали в машину, повезли в крематорий": В Москве почтили память узников нацистских концлагерей — видео

Участники событий Великой Отечественной вспомнили, как им жилось в годы, когда бойцы вермахта забирали в лагеря смерти всех подряд.

11 апреля 2021, 18:58

Фото © LIFE

В Москве почтили память узников нацистских концлагерей. Видео © LIFE

В России и мире состоялись памятные мероприятия в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, который отмечается ежегодно 11 апреля. В Москве прошла минута молчания, а потом церемония возложения цветов и венков к памятнику "Трагедия народов" на Поклонной горе. Бывшие узники концлагерей рассказали Лайфу свои истории.

"Мы попали целой семьёй. Мама и трое её дочерей, в том числе и я. Гестапо приехали и забрали нас. Но они нас не довезли, потому что партизаны взорвали пути. И нас вернули опять в Вильнюс. В Вильнюсе был такой лагерь Субачус. Туда мы и попали. Но я ещё живая, вот через два месяца мне будет 89", — рассказала бывшая узница концлагеря Людмила Колосова.

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"Нас у мамы забрали троих. Закидали в машину, повезли в крематорий. К крематорию очередь большая, он не успевал сжигать. А в первую очередь сжигали военнопленных, а потом уже жителей. До нас осталось машины три. И пришёл немецкий командир и скомандовал, чтобы нас вернуть назад, потому что грузят эшелоны в Германию. А эшелоны ждать не могут. И нас опять вернули к родителям", — поделилась своей историей с Лайфом бывшая узница концлагеря Александра Небожина.

Ранее в России были проиндексированы социальные выплаты, в частности, единовременная, на которую имеют право бывшие несовершеннолетние узники фашизма.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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