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"Быстро нашли общий язык": Дочь Гагарина рассказала о дружбе отца с Фиделем Кастро

В доме Гагариных к каждому приезду кубинского лидера на стол ставили мисочку с клубникой. Революционер очень любил эту ягоду.

11 апреля 2021, 18:50
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

У советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина были очень хорошие отношения с лидером Кубы Фиделем Кастро. Об этом в беседе с каналом "Россия-1" рассказала старшая дочь космонавта, Елена Гагарина.

"Они очень быстро нашли с Фиделем Кастро общий язык. Они были чем-то очень похожи", — отметила женщина.

По словам Елены Юрьевны, отец и знаменитый революционер быстро нашли общий язык. А после смерти космонавта Кастро старался приехать к его матери хотя бы на 15 минут и просто поздороваться. Валентина Ивановна же готовила клубнику для кубинского гостя. Кастро очень любил эту ягоду, но она не растёт на территории его страны из-за очень жаркого климата.

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"К приезду Фиделя всегда мисочка с клубникой стояла на столе для него", — рассказала Гагарина.

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Как известно, 12 апреля отмечается День космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Ранее Минобороны рассекретило уникальные документы о первых космонавтах. Выяснилось, что в зачётках были не только пятёрки.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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