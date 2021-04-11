"Быстро нашли общий язык": Дочь Гагарина рассказала о дружбе отца с Фиделем Кастро

У советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина были очень хорошие отношения с лидером Кубы Фиделем Кастро. Об этом в беседе с каналом "Россия-1" рассказала старшая дочь космонавта, Елена Гагарина.

"Они очень быстро нашли с Фиделем Кастро общий язык. Они были чем-то очень похожи", — отметила женщина.

По словам Елены Юрьевны, отец и знаменитый революционер быстро нашли общий язык. А после смерти космонавта Кастро старался приехать к его матери хотя бы на 15 минут и просто поздороваться. Валентина Ивановна же готовила клубнику для кубинского гостя. Кастро очень любил эту ягоду, но она не растёт на территории его страны из-за очень жаркого климата.

"К приезду Фиделя всегда мисочка с клубникой стояла на столе для него", — рассказала Гагарина.

Как известно, 12 апреля отмечается День космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

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