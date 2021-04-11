Bild: Меркель записалась на прививку от коронавируса, но затем спешно отменила её

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила свою запись на вакцинацию от коронавируса. Процедура должна была состояться в воскресенье, 11 апреля. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, ранее женщина с именем, фамилией и датой рождения как у канцлера ФРГ записалась на прививку. Вакцинация должна была состояться в центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф.

Однако затем запись была быстро отменена через немецкую платформу для пациентов Doctolib. Как сообщает газета, вероятной причиной этому стала важная рабочая встреча канцлера, она присутствовала на заседании руководства партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). Там в том числе обсуждался вопрос, кто будет баллотироваться на предстоящих выборах в Бундестаг.

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт не стал напрямую комментировать ситуацию, но пояснил, что 66-летняя Меркель, которая находится в группе риска по ковиду, вакцинируется в ближайшее время и проинформирует об этом общественность. В прививочном центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф, где была запланирована вакцинация, используют препарат от коронавируса Vaxzevria от компании AstraZeneca.

Ранее Меркель заявила, что Германия может самостоятельно закупить российскую вакцину "Спутник V". В то же время канцлер отметила, что сама готова привиться вакциной AstraZeneca.

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