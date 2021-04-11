В День космонавтики рядом с Землёй пролетит астероид

"От Земли до Луны — 400 тысяч километров, а у астероида 2021 GW4 до Земли — всего 20 тысяч километров, что в 20 раз ближе. Но его размеры — от 4 до 8 метров — это очень мало для катастрофы. Однако если он достигнет земной атмосферы, будет так же, как в Челябинске. Лунное притяжение тоже влияет на движение астероидов. Такие объекты довольно часто летают близко к Земле, однако большинство из них — за пределами Луны", — отметил Черепащук.