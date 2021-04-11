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В День космонавтики рядом с Землёй пролетит астероид

Небесное тело пролетит по созвездию Большой медведицы со скоростью 8 км/с. Максимального блеска оно достигнет около 15:30 по мск.

11 апреля 2021, 18:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Около Земли в День космонавтики пролетит астероид 2021 GW4. Об этом сообщили в Центре исследований околоземных объектов NASA.

"2021 GW4, классификация: аполлон [орбита околоземного астероида пересечёт орбиту Земли]. Первые наблюдения объекта зафиксированы 8 апреля 2021 года", — отметили в NASA.

Астероид пролетит по созвездию Большой медведицы со скоростью 8 км/с. Максимального блеска он достигнет около 15:30 по мск.

Как рассказал в беседе с Ura.ru астрофизик, экс-директор Астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук, космические объекты, пролетающие около Земли, являются обычным явлением, которое не угрожает планете.

"От Земли до Луны — 400 тысяч километров, а у астероида 2021 GW4 до Земли — всего 20 тысяч километров, что в 20 раз ближе. Но его размеры — от 4 до 8 метров — это очень мало для катастрофы. Однако если он достигнет земной атмосферы, будет так же, как в Челябинске. Лунное притяжение тоже влияет на движение астероидов. Такие объекты довольно часто летают близко к Земле, однако большинство из них — за пределами Луны", — отметил Черепащук.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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